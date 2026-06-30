Защитник сборной Парагвая Гомес: «У нас невероятная сила, чтобы справиться с любой ситуацией»

Защитник сборной Парагвая Густаво Гомес прокомментировал победу над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Я думаю, это чувство трудно объяснить. Я очень горжусь своими товарищами по команде, всей группой. Я думаю, я говорил в прошлом интервью, что этот коллектив заслужил еще один матч, и со всем, что мы пережили, меня больше всего впечатляет наше единство. У нас невероятная сила, чтобы справиться с любой ситуацией. Германия знала, что ей нужно невероятно много работать, чтобы обыграть нас», — цитирует 33-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.