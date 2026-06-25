Фридман: «Вашингтон» работает над условиями для подписания контракта с Овечкиным

Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что «Вашингтон» работает над созданием условий для подписания нового контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

Ранее бывший хоккеист и аналитик TSN Джефф О'Нилл предположил, что 40-летний форвард не вернется в «Кэпиталз».

«Они, вероятно, предпримут еще один шаг, возможно, расчистят место под потолком зарплат, создав условия для подписания контракта с Овечкиным», — цитирует Фридмана NHL Rumour Report в своих соцсетях.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (929). С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге и занимает второе место по этому показателю, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов). На протяжении всей карьеры в НХЛ россиянин выступал только за «Вашингтон», его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, после чего Овечкин станет неограниченно свободным агентом.