Карбери — о реакции Овечкина на переход Кайру и Така: «Он был очень впечатлен этими ходами»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о реакции нападающего команды Александра Овечкина на переход в команду в результате обменов нападающих Джордана Кайру и Алекса Така.

«Я разговаривал с ним сегодня утром, и он был очень впечатлен этими ходами и очень рад за организацию», — цитирует The Hockey News интервью тренера в программе Sportsnet 590 The FAN.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» закончится 30 июня 2026 года, после чего он станет неограниченно свободным агентом. В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 хоккеист сыграл 82 матча и набрал 64 (32+32) очка.