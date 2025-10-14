Дубль Ретеги принес сборной Италии крупную победу над Израилем в отборе ЧМ

Сборная Италии дома обыграла Израиль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

Дубль у хозяев оформил Матео Ретеги. 26-летний форвард реализовал пенальти на 45+2-й минуте и забил с игры на 75-й. Окончательный счет в концовке установил Джанлука Манчини.

Италия (15 очков) остается на втором месте в группе I, отставая от лидирующей Норвегии на три очка. Команда одержала четвертую победу в четырех матчах под руководством Дженнаро Гаттузо.

Израиль (9) потерпел третье поражение подряд и занимает третью позицию в группе.