Смолов: «Поеду на чемпионат мира, если получу визу США»

Бывший футболист сборной России Федор Смолов рассказал, что отправится на чемпионат мира в США, если успеет получить визу этой страны.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Впервые в нем примут участие 48 сборных.

«У меня нет визы США. Если я получу визу, то поеду смотреть чемпионат лично. Более того, я планирую комментировать чемпионат. Ведь впервые в истории будут участвовать 48 команд. Очень крутой турнир», — приводит ТАСС слова Смолова.

Сборная России пропустит чемпионат мира по футболу в 2026 году. Российские клубы и национальные команды отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.

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