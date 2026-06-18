Головин: «Конечно, слежу за чемпионатом мира. По крайней мере на уровне результатов точно»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин прокомментировал старт групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Конечно, слежу за чемпионатом мира. По крайней мере на уровне результатов точно. Рад за ребят, с которыми знаком лично и которые отлично себя проявляют. Тот же [Фоларин] Балоган, забивший два мяча в первом матче за сборную США. Мы с ним хорошо общаемся в «Монако». Знаю, что забил [Брель] Эмболо за сборную Швейцарии, раньше он тоже выступал в «Монако», — цитирует 30-летнего Головина ТАСС.

Сборная США в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2026 разгромила команду Парагвая (4:1). Швейцария сыграла вничью с Катаром (1:1).