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18 июня, 07:28

Риоло: «Роналду — это обуза сборной Португалии на ЧМ-2026»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:1).

«Криштиану Роналду — это обуза. Португалия играла в составе из 10 игроков и одной стойки впереди. Разница между Месси и Роналду в том, что Лео знает, что ему уже не 20 лет, что ему почти 40 и его карьера приближается к концу. Он готовится соответствующим образом, а команда и тренер живут с этой реальностью, адаптируясь к нему и к тому, как он может внести лучший вклад в успехи команды.

А Роналду — это тот, кто живет в своем собственном мире. Он думает, что ему все еще 25 лет, что он все еще играет за топ-клуб, что он не постарел и продолжает выступать на том же уровне. В результате они строят команду вокруг его слабостей», — приводит RMC Sport слова Риоло.

41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Аргентина в 1-м туре ЧМ-2026 разгромила Алжир (3:0) благодаря хет-трику Лионеля Месси. 38-летний аргентинец сравнялся по голам на чемпионатах мира с рекордом Мирослава Клозе — у них по 16 мячей.

Во 2-м туре ЧМ-2026 португальцы сыграют с Узбекистаном. Матч пройдет 23 июня.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду против защитника&nbsp;ДР Конго Акселя Туанзебе.«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду
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