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Судейство

Сегодня, 04:25

Американец Эльфат назначен главным арбитром полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Павел Лопатко

Американский арбитр Исмаил Эльфат назначен главным судьей полуфинального матча чемпионата мира-2026 между Англией и Аргентиной.

44-летний Эльфат уже обслуживал три матча на турнире: Япония — Нидерланды, Уругвай — Испания и Бразилия — Норвегия. Он показал шесть желтых карточек и одну красную, которую получил уругваец Агустин Каноббио.

Назначение Эльфата, которому будут помогать его соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс, делает его вторым арбитром из КОНКАКАФ, получившим назначение на полуфинал, после объявления о том, что сальвадорец Иван Бартон обслужит матч Франция — Испания.

Четвертым судьей на игру Англия — Аргентина был назначен итальянец Маурицио Мариани. Резервный ассистент — Даниэле Биндони (Италия).

Матч Англия — Аргентина пройдет 15 июля.

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