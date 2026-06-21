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Испания — Саудовская Аравия: прогноз и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

Испания и Саудовская Аравия встретятся на групповом этапе ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Испании и Саудовской Аравии встретятся на групповом этапе чемпионата мира по футболу в воскресенье, 21 июня.

Бывший футболист Александр Мостовой ожидает победу испанцев.

«Испания — один из фаворитов чемпионата мира, вместе с Португалией, Францией и другими сильными сборными. Но мы уже видим, чем отличается этот турнир: я говорил, что это будет чемпионат сюрпризов, и они начались сразу. Честно, не думал, что уже в первом туре столько всего произойдёт.

Испания сама не смогла обыграть Кабо-Верде, сыграла 0:0, и это, конечно, неожиданно. Команда владела мячом и создавала моменты, но не забила. Саудовская Аравия тоже удивила — сыграла 1:1 с Уругваем, причём первой забила. Поэтому просто так говорить, что всё здесь понятно, уже нельзя.

Но всё равно испанцы обязаны обыгрывать Саудовскую Аравию. По классу, составу и уровню футбола Испания сильнее. После такой осечки в первом туре им тем более нужна победа, иначе начнутся разговоры, давление и лишняя нервозность. Команда такого уровня не может два матча подряд мучиться с соперниками, которых должна проходить.

Я просто не поверю, что Испания снова не сможет забить. Саудовская Аравия будет цепляться и терпеть, возможно, рассчитывать на контратаки, но испанцы должны дожать. Думаю, здесь будет 2:0, а если быстро забьют, то может быть и разгром 3:0», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Букмекеры считают Испанию явным фаворитом: коэффициент на ее победу составляет 1.12, на ничью — 10.00, на победу Саудовской Аравии — 25.00.

Испания&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча.Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Основные события и результат игры Испания — Саудовская Аравия можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.
21 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Испания
Саудовская Аравия

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