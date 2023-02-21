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Сегодня, 09:48

Скалони — о том, поедет ли Месси на ЧМ-2026: «Решение будет за самим Лео»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий Лионель Месси сам решит, будет ли он принимать участие в ЧМ-2026.

«Решение будет за самим Лео. Если его организм будет готов, то он поедет на турнир. Когда у тебя в составе Меси, это очевидное преимущество.
Как человек, который играл с ним вместе, могу сказать, что тренировать его — это прекрасно. Я вижу, как остальные футболисты ориентируются на него. Лео — лучший», — приводит Goal слова Скалони.

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре. Это мировое первенство стало пятым для 35-летнего футболиста, что является повторением рекорда. Также Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на чемпионатах мира (26).

ЧМ-2026 пройдет с 3 июня по 8 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Лионель Месси
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Лионель Скалони
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