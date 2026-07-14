Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 15 июля. Встреча пройдет на стадионе «Атланта» в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Матч Англия — Аргентина покажут в прямом эфире на федеральном телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 21.00 мск — за час до стартового свистка. Бесплатно посмотреть полуфинал также можно на официальном сайте matchtv.ru.

Матч Англия — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На странице чемпионата мира на «Кинопоиске» отдельная трансляция встречи Англия — Аргентина пока не заявлена. При этом на платформе доступны для бесплатного просмотра федеральные телеканалы. Гарантированным вариантом просмотра матча остается эфир «Матч ТВ» и трансляция на сайте телеканала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча Англия — Аргентина можно в матч-центре «СЭ» и разделе чемпионата мира на нашем сайте.

Сборная Англии вышла в полуфинал после победы над Норвегией со счетом 2:1. Аргентина в четвертьфинале обыграла Швейцарию — 3:1.

История и статистика личных встреч Англия — Аргентина

Англия и Аргентина провели между собой 15 матчей. У англичан 6 побед, у аргентинцев — 3, еще 6 встреч завершились вничью. Разница мячей — 22:18 в пользу Англии.

На чемпионатах мира команды встречались 5 раз. Англия выиграла 3 матча, Аргентина — 1, еще одна игра завершилась вничью, но аргентинцы прошли дальше по пенальти.

Коэффициенты на матч Англия — Аргентина

Букмекеры считают Англию небольшим фаворитом полуфинала. Коэффициент на победу Англии в основное время — 2.55, на ничью — 3.00, на победу Аргентины — 3.05. В линии на проход дальше: Англия — 1.74, Аргентина — 2.10.

Лучшие бомбардиры Англии и Аргентины на ЧМ-2026

К полуфиналу лучшие бомбардиры Англии на ЧМ-2026 — Джуд Беллингем и Харри Кейн. У обоих по 6 голов. Беллингем забил по 2 мяча в матчах плей-офф с Мексикой и Норвегией. Кейн также идет в числе претендентов на «Золотую бутсу».

Лучший бомбардир Аргентины — Лионель Месси. К полуфиналу у него 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с Килианом Мбаппе.