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Сегодня, 17:44

Овечкин — о Месси и Роналду на ЧМ-2026: «Лионель — гений футбола, Криштиану жалко»

Сергей Ярошенко

Напдающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, кто его больше всех впечатлил на чемпионате мира-2026.

«Ну конечно же Месси. Здесь без вариантов, он гений футбола, приятно за ним наблюдать, смотреть. Очень жалко Роналду, но это спорт, это жизнь», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Месси на турнире дошел со сборной Аргентины до полуфинала, где сыграет со сборной Англии. На его счету 8 голов и 2 результативные передачи в 6 матчах.

Роналду завершил выступление на турнире в 1/8 финала, где сборная Португалии уступила Испании (0:1). 41-летний форвард провел 5 матчей, забил 3 гола и не отметился результативными передачами.

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Александр Овечкин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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