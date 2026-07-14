Сборные Франции и Испании встретятся в матче полуфинала чемпионата мира по футболу в пятницу, 14 июля. Игра пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Франция — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Победитель игры выйдет в финал чемпионата мира, где встретится с Аргентиной или Англией

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.