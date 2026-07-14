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Франция — Испания: Мбаппе, Олисе, Дембеле, Ямаль выйдут в старте, Педри и Дуэ — в запасе

Франция и Испания назвали стартовые составы на полуфинал ЧМ по футболу 2026
Руслан Минаев
Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Сборные Испании и Франции объявили стартовые составы на полуфинальный матч чемпионата мира-2026.

Игра состоится во вторник, 14 июля, в Арлингтоне на стадионе AT&T. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Дизире Дуэ.Франция — Испания: почему полуфинал не покажут на «Матч ТВ» и где смотреть трансляцию

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри (капитан), Руис, Ольмо, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.

Франция: Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Олисе, Барколя, Дембеле, Мбаппе.

Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Коне, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Дуэ, Матета.

Франция&nbsp;&mdash; Испания: онлайн-трансляция полуфинала чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.Франция — Испания: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ
Чемпионат мира. 1/2 финала.
14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Франция
Испания
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