Франция и Испания назвали стартовые составы на полуфинал ЧМ по футболу 2026

Сборные Испании и Франции объявили стартовые составы на полуфинальный матч чемпионата мира-2026.

Игра состоится во вторник, 14 июля, в Арлингтоне на стадионе AT&T. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри (капитан), Руис, Ольмо, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.

Франция: Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Олисе, Барколя, Дембеле, Мбаппе.

Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Коне, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Дуэ, Матета.