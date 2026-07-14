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Сегодня, 18:00

Газзаев: «У сборной Англии укомплектованный состав, способный рассчитывать на победу»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнение об игре сборной Англии на чемпионате мира-2026.

«Англия и по составу, и по игре показывает великолепный результат. Сака, Кейн, Беллингем — это лидеры сборной. У англичан укомплектованный состав, который может рассчитывать на победу», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале ЧМ-2026 в среду, 15 июля, в 22.00 мск. Встречу примет стадион «Мерседес-Бенц» в Атланте, штат Джорджия, США.

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Валерий Газзаев

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