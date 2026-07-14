ЧМ по футболу 2026: лучшие бомбардиры чемпионата мира на 14 июля
Опубликован список лучших бомбардиров ЧМ-2026
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026. На 14 июля на его счету 8 голов. Столько же мячей забил форвард сборной Аргентины Лионель Месси, однако француз опережает его по дополнительному показателю — количеству голевых передач.
Третье место занимает нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн — 7 мячей. По 6 голов забили форвард сборной Англии Харри Кейн и полузащитник англичан Джуд Беллингем.
Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 на 14 июля
- Килиан Мбаппе, Франция — 8 голов.
- Лионель Месси, Аргентина — 8.
- Эрлинг Холанн, Норвегия — 7.
- Харри Кейн, Англия — 6.
- Джуд Беллингем, Англия — 6.
- Усман Дембеле, Франция — 5.
- Микель Оярсабаль, Испания — 4.
- Винисиус Жуниор, Бразилия — 4.
- Исмаила Сарр, Сенегал — 4.
- Хулиан Киньонес, Мексика — 4.
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