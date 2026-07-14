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ЧМ по футболу 2026: лучшие бомбардиры чемпионата мира на 14 июля

Опубликован список лучших бомбардиров ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе и Лионель Месси в финале ЧМ-2022.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026. На 14 июля на его счету 8 голов. Столько же мячей забил форвард сборной Аргентины Лионель Месси, однако француз опережает его по дополнительному показателю — количеству голевых передач.

Третье место занимает нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн — 7 мячей. По 6 голов забили форвард сборной Англии Харри Кейн и полузащитник англичан Джуд Беллингем.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 на 14 июля

  • Килиан Мбаппе, Франция — 8 голов.
  • Лионель Месси, Аргентина — 8.
  • Эрлинг Холанн, Норвегия — 7.
  • Харри Кейн, Англия — 6.
  • Джуд Беллингем, Англия — 6.
  • Усман Дембеле, Франция — 5.
  • Микель Оярсабаль, Испания — 4.
  • Винисиус Жуниор, Бразилия — 4.
  • Исмаила Сарр, Сенегал — 4.
  • Хулиан Киньонес, Мексика — 4.

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Килиан Мбаппе
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