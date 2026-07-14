Овечкин заявил, что хотел бы видеть Испанию и Англию в финале ЧМ-2026

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, кого бы хотел видеть в финале чемпионата мира-2026.

Ранее стало известно, что 40-летний россиянин посетит финал турнира, который пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Хочу увидеть Испанию и Англию», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания пройдет 14 июля, в другом полуфинале англичане встретятся со сборной Аргентины, игра состоится 15 июля.