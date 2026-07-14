Актер Том Круз и певец Робби Уильямс выступят на церемонии закрытия ЧМ-2026, Дженнифер Хадсон исполнит гимн США

Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония пройдет 19 июля перед финальным матчем турнира на стадионе в Нью-Джерси.

Помимо Круза, в шоу выступят певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер и Робби Уильямс, блогер и стример IShowSpeed и многие другие. Обладательница премий «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони» Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.

Ранее стало известно, что в перерыве финального матча выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и группа BTS.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.