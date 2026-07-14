Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 17:35

Актер Том Круз и певец Робби Уильямс выступят на церемонии закрытия ЧМ-2026, Дженнифер Хадсон исполнит гимн США

Руслан Минаев

Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония пройдет 19 июля перед финальным матчем турнира на стадионе в Нью-Джерси.

Помимо Круза, в шоу выступят певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер и Робби Уильямс, блогер и стример IShowSpeed и многие другие. Обладательница премий «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони» Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.

Церемония открытия ЧМ-2026.«Одно из худших выступлений, что я видел». В Мексике прошла церемония открытия ЧМ-2026 — с Шакирой и лабубу

Ранее стало известно, что в перерыве финального матча выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и группа BTS.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Ямаль опубликовал фото с победой Испании над Францией в Лиге наций-2025 перед полуфиналом ЧМ-2026
Франция — Испания: прямая трансляция, смотреть бесплатно полуфинал ЧМ-2026 по футболу
Легально ли проносить российский флаг? Что творилось вокруг переезда Ирана в Мексику? Инсайды из ФИФА о ЧМ-2026
Франция — Испания: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ
«Аргентину тащат, между Инфантино и Месси по-любому что-то есть». Колонка Александра Плющенко
Газзаев о полуфиналистах ЧМ-2026: «Любая команда достойна победы на этом турнире»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Овечкин заявил, что хотел бы видеть Испанию и Англию в финале ЧМ-2026

Овечкин — о Месси и Роналду на ЧМ-2026: «Лионель — гений футбола, Криштиану жалко»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости