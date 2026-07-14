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Сегодня, 19:00

Газзаев о полуфиналистах ЧМ-2026: «Любая команда достойна победы на этом турнире»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о полуфиналистах чемпионата мира-2026.

«До полуфинала дошли лучшие сборные мирового футбола. Англия, Франция, Испании и Аргентина — лучшие команды на этом турнире, и очень трудно выделить фаворита из этой четверки. Любая команда достойна победы на этом турнире», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля. Начало — в 22.00 мск. Сборные Англии и Аргентины сыграют в среду, 15 июля, начало матча — в 22.00.

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Чемпионат мира по футболу
Валерий Газзаев

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