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Сегодня, 15:33

Источник: в МОК направили жалобу на Инфантино из-за отмены дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026

Алина Савинова

Некоммерческая организация FairSquare на этой неделе подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за действий президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает портал City AM.

Обращение связано с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, что позволило 25-летнему футболисту продолжить участие в чемпионате мира-2026 после удаления в матче против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

В распоряжении портала оказался 10-страничный документ, в котором утверждается, что есть веские доказательства того, что решение ФИФА по Балогуну было продиктовано политическим давлением, оказанным президентом США Дональдом Трампом на Инфантино.

После решения дисциплинарного комитета ФИФА о приостановлении дисквалификации Балогуна нападающий принял участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4). Трамп признался, что он действительно звонил президенту ФИФА по поводу удаления Балогуна. Инфантино подтвердил, что обсуждал с Трампом этот вопрос, но, по его словам, звонок не повлиял на решение ФИФА.

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