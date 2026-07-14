Сборные Франции и Испании сыграют в 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 14 июля. Игра состоится на стадион «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

В прямом эфире матч покажут эксклюзивно покажут на платформе «Кинопоиск». На федеральном телеканале «Матч ТВ» будет повтор первого полуфинала ЧМ в 9.30, 12.40 и 18.00 в среду, 15 июля.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

В 1/4 финала Франция обыграла Марокко со счетом 2:0. В четвертьфинале Испания победила Бельгию — 2:1.