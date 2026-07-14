Франция и Испания сыграют в полуфинале ЧМ по футболу 14 июля

Сборные Франции и Испании сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 14 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Трансляция встречи будет доступна эксклюзивно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Эфир начнется в 21.50 мск. Комментатором матча Франция — Испания станет Роман Трушечкин.

Матч Франция — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Франция вышла в полуфинал после победы над Марокко со счетом 2:0. Испания в четвертьфинале обыграла Бельгию — 2:1.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями матча Франция — Испания можно в матч-центре «СЭ» и разделе чемпионата мира на нашем сайте.