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Сегодня, 17:54

Овечкин — о сборной Норвегии: «Холанн два раза до мяча дотронулся — два раза забил»

Сергей Ярошенко

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал выступление сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.

«Я не большой фанат Холанна и Норвегии. Если посмотреть, Холанн два раза до мяча дотронулся — два раза забил. И все, они прошли в следующий круг», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Норвегии дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Англии со счетом 1:2.

Холанн провел на турнире 4 матча и забил 7 голов.

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Александр Овечкин
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