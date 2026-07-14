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Франция — Испания: прямая трансляция, смотреть бесплатно полуфинал ЧМ-2026 по футболу

Франция и Испания проведут матч в полуфинале чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Франции и Испании проведут матч в полуфинале чемпионата мира по футболу в пятницу, 14 июля. Игра пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Арена была открыта в 2009 году и с тех пор служит домашним стадионом клуба НФЛ «Даллас Ковбойз». Базовая вместимость стадиона — около 80 тысяч зрителей, но для отдельных мероприятий она может превышать 100 тысяч. На ЧМ-2026 арена используется под названием «Даллас Стэдиум».

Матч Франция — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Франция
Испания

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Франция выиграла группу I. Команда Дидье Дешама набрала 9 очков, победила Сенегал, Ирак и Норвегию, а затем прошла Швецию, Парагвай и Марокко в плей-офф.

Путь Франции

Групповой этап. Франция — Сенегал (3:1).

Групповой этап. Франция — Ирак (3:0).

Групповой этап. Норвегия — Франция (1:4).

1/16 финала. Франция — Швеция (1:0).

1/8 финала. Парагвай — Франция (0:1).

1/4 финала. Франция — Марокко (2:0).

Испания вышла из группы H, где сыграла с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем. В плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Австрию, Португалию и Бельгию.

Путь Испании

Групповой этап. Испания — Кабо-Верде (0:0).

Групповой этап. Испания — Саудовская Аравия (4:0).

Групповой этап. Уругвай — Испания (0:1).

1/16 финала. Испания — Австрия (3:0).

1/8 финала. Португалия — Испания (0:1).

1/4 финала. Испания — Бельгия (2:1).

Победитель матча выйдет в финал, где встретится с Аргентиной или Англией. Действующимим чемпионами мира являются аргентинцы: в финале чемпионата мира 2022 года они победили французов (3:3, 4:2 по пенальти)

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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