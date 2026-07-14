Ямаль опубликовал фото с победой Испании над Францией в Лиге наций-2025 перед полуфиналом ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал в соцсети фото с победой над сборной Франции (5:4) в полуфинале Лиги наций-2025. Форвард «Барселоны» отметился дублем.

На фото Ямаль сидит на рекламном щите после гола на 67-й минуте. Счет на табло на тот момент был 5:1 в пользу испанцев. Игра проходила 5 июня 2025 года.

Во вторник, 14 июля, Испания сыграет с Францией в полуфинале чемпионата мира-2026. Начало игры — в 22.00 мск.