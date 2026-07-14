Англия и Аргентина сыграют в полуфинале ЧМ по футболу 15 июля

Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 15 июля. Встреча пройдет на стадионе «Атланта Стэдиум» в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Прямая трансляция встречи начнется в 21.00 мск. Посмотреть игру можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru, а также онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск». Комментатором матча Англия — Аргентина на «Матч ТВ» станет Дмитрий Шнякин.

Матч Англия — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Англия вышла в полуфинал после победы над Норвегией со счетом 2:1. Аргентина в четвертьфинале обыграла Швейцарию — 3:1.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями матча Англия — Аргентина можно в матч-центре «СЭ» и разделе чемпионата мира на нашем сайте.

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