В Мексике провели праздничное шествие, посвященное ЧМ-2026

В Мексике состоялось праздничное шествие Gran Desfile Mundialista, посвященное чемпионату мира по футболу 2026.

Парад также был приурочен к Дню мертвых — традиционному мексиканскому празднику, который обычно отмечается в ноябре. В этом году шествие провели раньше обычного из-за чемпионата мира. Участники парада почтили память ушедших из жизни легенд футбола.

Среди тех, кому отдали дань уважения, был советский вратарь Лев Яшин. Он является единственным голкипером в истории, получившим «Золотой мяч».