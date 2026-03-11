Колосков рассказал, кто займет место Ирана на чемпионате мира-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание министра спорта Ирана Ахмада Доньямали. Ранее чиновник заявил, что у сборной страны нет возможности выступить на чемпионате мира 2026 года.

«Здесь все очень просто: есть регламент ФИФА по проведению финального турнира кубка мира по футболу. Там все прописано. Это место принадлежит Азиатской конфедерации футбола. Если Иран отказался, значит, его место займет команда, которая заняла следующее за ним место в азиатском отборе. Таков регламент, никаких неожиданностей не будет», — сказал Колосков «СЭ».

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В результате авиационных и ракетных ударов были поражены военные объекты и города страны.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле.

(Виктория Лебедева)

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