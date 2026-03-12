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12 марта, 16:22

Грэм Поттер подписал новый контракт со сборной Швеции до 2030 года

Руслан Минаев
Грэм Поттер.
Фото Getty Images

Шведский футбольный союз объявил на официальном сайте о продлении соглашения с главным тренером национальной сборной Грэмом Поттером. Новый контракт 50-летнего английского специалиста рассчитан до 2030 года.

Поттер возглавил команду в октябре 2025-го, сменив отправленного в отставку датчанина Йона-Даля Томассона. Изначально контракт был подписан на период оставшихся матчей отборочного турнира чемпионата мира 2026 года и стыковых игр.

Сборная Швеции продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026. Команда встретится с Украиной 26 марта в полуфинале плей-офф. В случае победы шведы сыграют с победителем пары Польша — Албания.

Грэм Поттер ранее тренировал шведский «Эстерсунд», английские «Суонси», «Брайтон», «Челси» и «Вест Хэм». В 2016 и 2017 годах он признавался лучшим тренером в Швеции.

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