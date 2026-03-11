Мостовой исключил возможное участие России в ЧМ-2026 вместо Ирана

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном участии сборной России в чемпионате мира 2026 года.

«Исключено. Как Россия может получить приглашение на чемпионат мира? Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут. Другие страны могут начать задавать вопрос, почему это Россия приедет на турнир? На самом деле не знаю, кто может поехать вместо Ирана. Наверное, посмотрят сейчас по рейтингу», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее в среду министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны не примет участие в чемпионате мира-2026 на фоне геополитической обстановки.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

(Мелания Титаева)

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