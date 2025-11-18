Футбол
Сегодня, 09:00

ЧМ-2026, расписание и результаты: Шотландия — Дания, Испания — Турция и другие матчи 18 ноября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Полузащитник сборной Испании Педри.
Фото AFP
Матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе.

Во вторник, 18 ноября, состоятся игры: Косово — Швейцария, Швеция — Словения, Австрия — Босния, Болгария — Грузия, Белоруссия — Греция, Румыния — Сан-Марино, Бельгия — Лихтенштейн, Уэльс — Северная Македония, Шотландия — Дания и Испания — Турция.

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба.ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

18 ноября, вторник

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.
18 ноября, 22:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
Швейцария
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.
18 ноября, 22:45. Strawberry Arena (Стокгольм)
Швеция
Словения
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
18 ноября, 22:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
Босния
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
18 ноября, 22:45. Vasil Levski National Stadium (София)
Болгария
Грузия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
18 ноября, 22:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
Греция
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
18 ноября, 22:45. Ilie Oana Stadium (Плоешти)
Румыния
Сан-Марино
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
18 ноября, 22:45. Maurice Dufrasne (Sclessin) (Льеж)
Бельгия
Лихтенштейн
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
18 ноября, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
Северная Македония
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
18 ноября, 22:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
Дания
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
18 ноября, 22:45. Estadio La Cartuja (Севилья)
Испания
Турция

Чемпионат мира по футболу-2026: расписание матчей, турнирная таблица, статистика и онлайн-трансляции

Чемпионат мира по футболу
