ОАЭ и Киргизия встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира

Сборная ОАЭ примет Киргизию в матче отборочного турнира чемпионата мира в четверг, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени.

Прямая трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна на сайте телеканала «Старт» по подписке.

С основными событиями игры ОАЭ — Киргизия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех турах отборочного турнира ОАЭ набрали 4 очка, а Киргизия — 3. Команды играют в группе А с Ираном, Узбекистаном, Катаром и Северной Кореей. Две лучшие сборные выйдут на чемпионат мира напрямую, еще две команды будут играть дополнительные матчи.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.