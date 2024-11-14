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ОАЭ — Киргизия: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

ОАЭ и Киргизия встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная ОАЭ примет Киргизию в матче отборочного турнира чемпионата мира в четверг, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени.

Прямая трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна на сайте телеканала «Старт» по подписке.

С основными событиями игры ОАЭ — Киргизия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
14 нояб, 19:15. ()
ОАЭ
Киргизия

В четырех турах отборочного турнира ОАЭ набрали 4 очка, а Киргизия — 3. Команды играют в группе А с Ираном, Узбекистаном, Катаром и Северной Кореей. Две лучшие сборные выйдут на чемпионат мира напрямую, еще две команды будут играть дополнительные матчи.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.

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