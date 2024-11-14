Узбекистан не удержал ничью в матче с Катаром в отборе на чемпионат мира, Файзуллаев сделал дубль

Сборная Узбекистана на выезде проиграла Катару в матче 5-го тура азиатской квалификации чемпионата мира — 2:3.

У гостей дубль за пять минут оформил форвард ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. У хозяев два гола забил Альмоэс Али, в добавленное время победу Катару принес мяч Лукаса Мендеса.

Узбекистан с 10 очками занимает второе место в таблице группы А. Лидирует Иран — 13 очков. Далее — ОАЭ (7), Катар (7), Киргизия (3), КНДР (2).