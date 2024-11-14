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Узбекистан не удержал ничью в матче с Катаром в отборе на чемпионат мира, Файзуллаев сделал дубль

Руслан Минаев
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Сборная Узбекистана на выезде проиграла Катару в матче 5-го тура азиатской квалификации чемпионата мира — 2:3.

У гостей дубль за пять минут оформил форвард ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. У хозяев два гола забил Альмоэс Али, в добавленное время победу Катару принес мяч Лукаса Мендеса.

Узбекистан с 10 очками занимает второе место в таблице группы А. Лидирует Иран — 13 очков. Далее — ОАЭ (7), Катар (7), Киргизия (3), КНДР (2).

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
14 нояб, 19:15. ()
Катар
3:2
Узбекистан
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
14 нояб, 19:15. ()
ОАЭ
3:0
Киргизия
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B
14 нояб, 19:15. ()
Ирак
0:0
Иордания
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B
14 нояб, 19:00. ()
Оман
1:0
Палестина
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C
14 нояб, 17:00. ()
Бахрейн
0:1
Китай
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B
14 нояб, 17:00. ()
Кувейт
1:3
Корея
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Аббосбек Файзуллаев
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