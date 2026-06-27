Бельгия разгромила Новую Зеландию и с первого места в группе вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Бельгии одержала крупную победу над Новой Зеландией в матче 3-го тура группового турнира ЧМ-2026 — 5:1.

Дубль у бельгийцев оформил Леандро Троссар. Полузащитник «Арсенала» отличился на 28-й и 50-й минутах. Еще по голу в активе Кевина Де Брейне (66-я минута), Ромелу Лукаку (86-я) и Алексис Салемакерс (90+4-я).

Единственный мяч новозеландцев на 84-й минуте забил Элайджа Джаст, для которого этот гол стал третьим на этом чемпионате мира.

Бельгия с 5 очками заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Ее соперник по 1/16 финала определится позднее. Новая Зеландия с 1 очком стала последней и покинула чемпионат мира.