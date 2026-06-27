Де ла Фуэнте — о сборной Испании: «Эта команда пропускает мало и умеет забивать»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Уругваем (1:0) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я чувствую огромную радость. Эта команда была выдающейся. Наша сборная была потрясающей. Наши усилия привели нас к тому, что мы оказались на вершине группы. Это долгий путь. Эта команда пропускает мало и умеет забивать. Она непобедима. Она прогрессирует с каждой минутой. Мы можем развивать наш футбол разными способами», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Испания (семь очков после трех матчей) заняла первое место в группе H и вышла в плей-офф.