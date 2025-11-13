Футбол
Сегодня, 21:51

Норвегия разгромила Эстонию благодаря дублям Сорлота и Холанна в отборе чемпионата мира

Руслан Минаев
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Сборная Норвегии дома разгромила Эстонию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 4:1.

У хозяев по два гола забили Эрлин Холанн и Александер Сорлот. У гостей отличился Роби Сарма.

Форвард «Манчестер Сити» Холанн забил 14-й гол и возглавляет гонку бомбардиров европейского отбора ЧМ-2026.

Норвегия (21 очко) одержала семь побед в семи матчах и лидирует в группе I. Эстония с 4 очками после 8 игр — на 4-й строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
13 ноября, 20:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
4:1
Эстония

