Норвегия разгромила Эстонию благодаря дублям Сорлота и Холанна в отборе чемпионата мира

Сборная Норвегии дома разгромила Эстонию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 4:1.

У хозяев по два гола забили Эрлин Холанн и Александер Сорлот. У гостей отличился Роби Сарма.

Форвард «Манчестер Сити» Холанн забил 14-й гол и возглавляет гонку бомбардиров европейского отбора ЧМ-2026.

Норвегия (21 очко) одержала семь побед в семи матчах и лидирует в группе I. Эстония с 4 очками после 8 игр — на 4-й строчке.