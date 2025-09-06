Отаменди обратился к Месси: «Шоу должно продолжаться, гном»

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал информацию о том, что нападающий Лионель Месси может не сыграть на чемпионате мира-2026.

«Шоу должно продолжаться, гном», — написал Отаменди в соцсети X и добавил хэштег #leomessi с эмодзи козла.

В пятницу, 5 сентября, 38-летний Месси победы над Венесуэлой (3:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026 отметил, что еще не принял решения об участии в финальной стадии турнира летом 2026 года.