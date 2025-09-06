Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

6 сентября 2025, 00:35

Отаменди обратился к Месси: «Шоу должно продолжаться, гном»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал информацию о том, что нападающий Лионель Месси может не сыграть на чемпионате мира-2026.

«Шоу должно продолжаться, гном», — написал Отаменди в соцсети X и добавил хэштег #leomessi с эмодзи козла.

В пятницу, 5 сентября, 38-летний Месси победы над Венесуэлой (3:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026 отметил, что еще не принял решения об участии в финальной стадии турнира летом 2026 года.

Лионель Месси.«С учетом моего возраста — логично, что не сыграю». Месси не решил, поедет ли на ЧМ-2026

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Николас Отаменди
Футбол
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира-2026

Фернанду Сантуш не намерен подавать в отставку после разгрома от Исландии

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости