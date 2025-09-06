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6 сентября 2025, 00:10

Сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная Марокко после гола.
Фото AFP

Сборная Марокко разгромила команду Нигера в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:0.

В первом тайме Исмаэль Сайбари оформил дубль после того как гости остались в меньшинстве. После перерыва голами отметились Аюб Эль-Кааби, Хамза Игаман и Аззедин Унаи, которым летом интересовался «Спартак».

Марокканцы набрали 18 очков и гарантировалис себе выход в финальную стадию чемпионата мира-2026.

Ранее определились 16 участников мирового первенства, которое пройдет в Канаде, США и Мексике летом 2026 года. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Кубок чемпионата мира.Определились 16 участников чемпионата мира-2026
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