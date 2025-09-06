Сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира-2026

Сборная Марокко разгромила команду Нигера в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:0.

В первом тайме Исмаэль Сайбари оформил дубль после того как гости остались в меньшинстве. После перерыва голами отметились Аюб Эль-Кааби, Хамза Игаман и Аззедин Унаи, которым летом интересовался «Спартак».

Марокканцы набрали 18 очков и гарантировалис себе выход в финальную стадию чемпионата мира-2026.

Ранее определились 16 участников мирового первенства, которое пройдет в Канаде, США и Мексике летом 2026 года. В турнире впервые примут участие 48 сборных.