Нидерланды увеличили свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира до 13 матчей

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Беспроигрышная серия команды в матчах чемпионатов мира (без учета серий пенальти) увеличилась до 13 матчей. По данным Opta, это самая длинная подобная серия этой сборной в данном турнире (по крайней мере с сезона-1965/66).

В последний раз Нидерланды проиграли в дополнительное время сборной Испании со счетом 0:1 в финале чемпионата мира-2010.

20 июня Нидерланды сыграют со Швецией.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max