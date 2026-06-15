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15 июня, 02:26

Нидерланды увеличили свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира до 13 матчей

Павел Лопатко

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Беспроигрышная серия команды в матчах чемпионатов мира (без учета серий пенальти) увеличилась до 13 матчей. По данным Opta, это самая длинная подобная серия этой сборной в данном турнире (по крайней мере с сезона-1965/66).

Нидерланды сыграли вничью с&nbsp;Японией на&nbsp;ЧМ-2026.Нидерланды и Япония выдали роскошный тайм с четырьмя голами. «Самураи» спаслись в концовке

В последний раз Нидерланды проиграли в дополнительное время сборной Испании со счетом 0:1 в финале чемпионата мира-2010.

20 июня Нидерланды сыграют со Швецией.

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