Тренер сборной Японии Мориясу: «Я разочарован тем, что нам не удалось победить Нидерланды»

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я разочарован тем, что нам не удалось победить, но, даже когда мы дважды уступали в счете, игроки не сдавались и мужественно сражались вместе как команда. Хотя заработать всего одно очко немного обидно, мы добились результата благодаря нашим коллективным усилиям. Мы терпеливо оборонялись, а затем старались действовать более агрессивно в атаке. Игроки выполнили то, что мы планировали и к чему готовились», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

21 июня Япония во 2-м туре групповой стадии сыграет с Тунисом.

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