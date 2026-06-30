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Сегодня, 05:34

Хаверц после поражения от Парагвая: «Мы должны серьезно проанализировать себя»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал поражение от Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Я немного теряю дар речи. Это мой второй чемпионат мира, и оба раза все заканчивалось ничем. Все, что я могу сделать, — это извиниться. Я думал, что на последних турнирах мы показывали неплохой футбол, но чего-то всегда не хватало. И сегодня было то же самое. Мы должны серьезно проанализировать себя, особенно игроков, и я исключаю тренера из этого», — цитирует 27-летнего форварда сайт Международной федерации футбола.

Германия впервые играла в плей-офф чемпионата мира после 2014 года.

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль отбивает пенальти в&nbsp;исполнении Кая Хаверца.Германию вышибли с чемпионата мира! Нойер точно запомнит серию пенальти: ее герой — вратарь Парагвая Хиль

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