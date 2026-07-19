Сака после матча Франция — Англия: «Джуд сказал мне: «Иди и оформи хет-трик»

Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал эпизод с его третьим голом в ворота сборной Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (6:4).

На 86-й минуте полузащитник английской команды Джуд Беллингем уступил право пробить пенальти Сака. 24-летний футболист был точен и оформил хет-трик.

«Джуд сказал мне: «Иди и оформи хет-трик», — цитирует Сака журналист Фабрицио Романо.

Также нападающий забил на 37-й и 45+1-й минутах. В итоге его признали лучшим игроком матча.