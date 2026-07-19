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Сегодня, 04:31

Сака после матча Франция — Англия: «Джуд сказал мне: «Иди и оформи хет-трик»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал эпизод с его третьим голом в ворота сборной Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (6:4).

На 86-й минуте полузащитник английской команды Джуд Беллингем уступил право пробить пенальти Сака. 24-летний футболист был точен и оформил хет-трик.

Нападающий сборной Англии Букайо Сака и&nbsp;вратарь сборной Франции Майк Меньян в&nbsp;матче за&nbsp;третье место на&nbsp;ЧМ-2026.Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

«Джуд сказал мне: «Иди и оформи хет-трик», — цитирует Сака журналист Фабрицио Романо.

Также нападающий забил на 37-й и 45+1-й минутах. В итоге его признали лучшим игроком матча.

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Букайо Сака
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