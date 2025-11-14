Футбол
Сегодня, 09:27

Мбаппе — о 400 голах в карьере: «Это людей не впечатляет»

Алина Савинова

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 400 голов в карьере.

26-летний футболист забил свои 399-й и 400-й голы в матче квалификации чемпионата мира-2026 с Украиной (4:0).

«400 голов людей не впечатляет. Если хочешь попасть в круг тех, кто шокирует людей, нужно забить еще 400. 1000 голов Роналду? Это нереально. Но давайте стремиться к нереальному, надо попытаться. У нас только одна карьера», — цитирует форварда RMC Sport.

Мбаппе дебютировал на взрослом уровне в конце 2015 года. За сборную Франции он забил 55 голов. На клубном уровне на его счету 62 мяча за «Реал», 256 — за «ПСЖ» и 27 — за «Монако».

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
