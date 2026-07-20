Ферран Торрес впервые с ноября 2022 года забил в матче чемпионата мира, он отличился в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес забил гол в ворота сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира-2026.

26-летний форвард отличился на 106-й минуте. Он вышел на замену на 62-й минуте.

Торрес забил свой первый гол на чемпионате мира 2026 года — впервые с 23 ноября 2022 года, когда он отправил мяч в ворота сборной Коста-Рики.

На ЧМ-2026 у Торреса в восьми матчах гол и результативная передача.