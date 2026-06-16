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16 июня, 04:46

На вратаря сборной Кабо-Верде Возинью после матча ЧМ-2026 с Испанией подписались более 4,5 миллиона человек

Павел Лопатко
Возинья.
Фото Global Look Press

Популярность вратаря сборной Кабо-Верде Возинья в социальных сетях продолжает расти после игры с Испанией (0:0) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

До игры на 40-летнего африканца были подписаны 46 тысяч человек. После матча с испанцами число подписчиков выросло до 4,5 миллиона и продолжает расти.

Испанский защитник Пау Кубарси в&nbsp;матче с&nbsp;Кабо-Верде (0:0).Испанский стыд. Репортаж Рабинера из Атланты

Возинья в игре с Испанией отметился 7 сейвами и был признан лучшим игроком встречи. В общей сложности европейская команда нанесла 27 ударов в сторону ворот африканца.

За сборную Кабо-Верде Возинья сыграл в 89 матчах, в которых пропустил 81 гол. В 36 встречах не пропустил голов. В понедельник, 15 июня, он дебютировал на чемпионатах мира.

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