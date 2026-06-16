Источник: Ренар может возглавить сборную Туниса после отставки Лямуши на ЧМ-2026

Новым главным тренером сборной Туниса может стать Эрве Ренар, сообщил инсайдер Ромен Молина.

По данным источника, 57-летнему французу предложили проект, выходящий за рамки традиционного контракта главного тренера сборной, предоставив определенные гарантии.

Ренар ранее тренировал сборную Саудовской Аравии, женскую сборную Франции, сборные Марокко, Кот-д'Ивуара и Анголы, а также Замбии, Ганы и ряд клубов.

15 июня Тунисская федерация футбола объявила об увольнении главного тренера сборной Сабри Лямуши после поражения от Швеции (1:5) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

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