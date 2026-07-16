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Сегодня, 05:47

Месси: «Если бы Аргентина проиграла Англии, некоторые люди начали говорить всякую чушь»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Англией (2:1) в матче 1/2 финала ЧМ-2026 заявил, что аргентинцы были уверены в своей силе.

«Если бы мы проиграли Англии, мы знали, что некоторые люди воспользовались бы этим, чтобы начать говорить всякую чушь. Мы не дали им такой возможности. Также знали, что, если говорить именно о футболе, то мы сильнее Англии», — приводит TyC Sports слова Месси.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
Футболисты сборной Аргентины празднуют второй гол в&nbsp;ворота Англии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля
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