Монтес выйдет в стартовом составе Мексики на матч плей-офф ЧМ-2026 против Эквадора

Сборные Мексики и Эквадора назвали стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес начнет игру с первых минут с капитанской повязкой. Полузащитник Луис Чавес из московского «Динамо» — в запасе.

Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Эрик Лира, Луис Ромо, Хильберто Мора, Сантьяго Хименес, Хулиан Киньонес, Роберто Альварадо.

Эквадор: Эрнан Галиндес, Пьеро Инкапье, Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо, Педро Вите, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Джон Йебоа, Эннер Валенсия, Гонсало Плата, Нильсон Ангуло.

Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Начало матча — в 4.00 по московскому времени.

Мексика вышла в плей-офф с первого места в группе A, а Эквадор стал третьим в группе E.

Победитель матча Мексика — Эквадор в 1/8 финала сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.