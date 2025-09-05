Бьелса — после победы Уругвая над Перу: «Я доволен игрой»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал победу над командой Перу (3:0) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Я доволен игрой. Это был хороший способ пройти квалификацию. Игра в атаке и индивидуальные действия были на высоте. На стадионе было много людей, и, к счастью, выступление оказалось достаточно достойным для публики», — цитирует аргентинца сайт ФИФА.

Уругвайцы набрали 27 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице. Перуанцы лишились шансов на выход на чемпионат мира-2026. У них 12 очков — 9-е место.

10 сентября сборная Уругвая сыграет с Чили на выезде, перуанцы в тот же день примут парагвайцев.