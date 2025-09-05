Эстеван — о первом голе за сборную Бразилии: «Я мечтал об этом с детства»

Полузащитник сборной Бразилии Эстеван прокомментировал домашнюю победу над Чили (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. На 38-й минуте он забил свой первый гол за национальную команду.

«Мой первый гол за сборную Бразилии на «Маракане», я мечтал об этом с детства. Я посвящаю его своей семье, которая сейчас в Лондоне. Мы всегда стараемся сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков», — цитирует 18-летнего игрока сайт ФИФА.

У Эстевана теперь шесть матчей за сборную Бразилии.

Бразильцы набрали 28 очков и вышли в финальную стадию чемпионата мира. Чилийцы идут последними — 10 очков.